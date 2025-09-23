Атака на Одесу пошкодила будинки та школу в Київському районі

Обстріл Одеси — наслідки нічної атаки на місто
Вчора ввечері Росія атакувала Одесу. Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру у Київському районі міста. Комунальники працюють на місці, щоб ліквідувати наслідки.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Наслідки атаки
Учора ввечері російська атака накрила Київський район Одеси. Під ударом опинилися дев’ять житлових будинків і навчальний заклад. Зранку в районі запрацював оперативний штаб. До ліквідації наслідків долучилися працівники ЖКС "Вузівський", співробітники районної адміністрації, КП "Міські дороги" та спецтехніка.
Станом на 9:00 відомо про 130 розбитих вікон у будинках. У навчальному закладі пошкоджено ще 30. Вікна закривають плівкою та ОСБ-плитами. До штабу вже звернулися 19 мешканців, які постраждали від удару. Його робота триватиме до 17:00.
Нагадаємо, Росія атакувала балістикою Татарбунари на Одещині. Також ми писали, що внаслідок атаки КАМами у Запоріжжі загинула любина.
Читайте Новини.LIVE!