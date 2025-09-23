Ракетний удар по Одещині: частково відключено електрику

Зруйнована внаслідок атаки будівля на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зранку росіяни атакували Одещину балістичними ракетами. У Білгород-Дністровському районі зруйнувано будівлі та пошкодили бази відпочинку. Внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка, ще двоє людей поранені. Через атаку сотні жителів області залишилися без електропостачання.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на інфраструктуру

Ворог завдав ракетних ударів по курортній зоні Білгород-Дністровського району. Пошкоджено приміщення баз відпочинку, зруйновані окремі будівлі. На жаль, під час атаки загинула 60-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення — 66-річний та 49-річний чоловіки перебувають у лікарні.

Найбільше постраждало місто Татарбунари. Без електрики залишилися близько 800 абонентів. Енергетики вже відновлюють мережі. Водопостачання у місті не припинялося. Комунальні служби та рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілів, прибирають уламки та перевіряють пошкоджені будівлі на безпеку.

