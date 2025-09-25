Два года после удара по морвокзалу и гостинице "Одесса"

Разрушенный морвокзал в Одессе Фото: Новини.LIVE

Два года назад, в ночь на 25 сентября 2023 года Одесса пережила одну из самых массированных атак. Россияне запустили десятки "Шахедов" и ракет, часть сбили силы ПВО, но несколько попаданий вызвали масштабные разрушения. Больше всего пострадал морской вокзал и отель "Одесса". В ту ночь погибли люди.

Новини.LIVE собрали хронологию событий той ночи и интересные факты об отеле.

Реклама

Читайте также:

Атака на Одессу

После полуночи враг комбинированно атаковал припортовую инфраструктуру Одессы. Россия выпустила около 20 дронов-камикадзе "Shahed-136" и несколько ракет типов "Калибр" и "Оникс". Большинство из них сбили силы ПВО, однако несколько все же попали в гражданские объекты. Последствия были масштабными: пострадали морской вокзал, жилые и административные здания, повреждены транспортная инфраструктура и сети электроснабжения. Погибли два человека, среди них работник зернохранилища, который оказался под завалами. Ранения получила одна женщина. Город ощутил перебои с электроснабжением и временные ограничения движения транспорта.

Повреждено здание морвокзала. Фото: Новини.LIVE

Что известно о морвокзале

Морской вокзал Одессы — один из символов города и важный транспортный узел. В ночь атаки здание подверглось прямому попаданию ракеты, что вызвало мощный взрыв. В результате удара разрушена часть конструкций, выгорели отдельные помещения. Вокзал десятилетиями был архитектурным и культурным памятником, а после удара превратился в руины.

Вид на морвокзал с Потемкинской лестницы. Фото: old.odessa.ua

История одесского морвокзала

Одесский морской торговый порт и город развивались параллельно. Они тесно связаны между собой. Изначально пассажиры пользовались лишь небольшим зданием возле Военного мола для покупки билетов. После Второй мировой войны рост пассажиропотока вызвал потребность в строительстве морвокзала на Новом молу. Проекты менялись, пока в 1960 году архитекторы В.П. Головин и В.К. Кремляков не представили современный проект сооружения, напоминающий пассажирское судно. Морвокзал построили на деревянных сваях без фундамента, удлинив Новый мол на 70 метров. Открытие состоялось через 8 лет после защиты проекта. В 1994 году здание отремонтировали, обновив интерьеры и создав концертно-выставочный зал и яхт-клуб.

Строительство гостиницы Одесса. Фото: old.odessa.ua

Гостиница "Одесса"

В 90-х годах в Одессе приняли решение построить на Новом моле современный отель, который должен был стать важной составляющей развития круизного туризма. Отель площадью 26 000 кв. м со 158 номерами, конференц-залами, ресторанами, спа-зоной и фитнес-центром открылся в апреле 2001 года под брендом Kempinski и сразу получил пять звезд.

Отель "Одесса" в прошлом. Фото: sergey.yevich

Однако из-за низкого качества строительства международная сеть Kempinski разорвала договор уже через девять месяцев, и отель потерял одну звезду. Одесситы прозвали здание "бетонным монстром" из-за его неэстетичного вида, испортившего вид с Потемкинской лестницы. После длительного конфликта, в 2005 году вывеску Kempinski демонтировали. Отель проработал до 2011 года, когда из-за убыточности его закрыли и вернули в государственное управление. Несмотря на слухи о восстановлении с 2015 года, здание пришло в упадок и сейчас является печальным символом прошлого.

В 2023 году отель разрушила российская ракета. В здании обвалился фасад, выбиты сотни окон, несколько этажей выгорели из-за пожара. Гостиница, которая была визитной карточкой города, превратилась в руины.

Повреждения в отеле после удара. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная вывеска на отеле. Фото: Новини.LIVE

Российские фейки после удара

После атаки появились различные теории относительно причин выбора этого объекта для нападения. В частности, некоторые российские военные блогеры утверждали, что в отеле находились иностранные военные специалисты, что могло быть мотивом для его уничтожения. В то же время, украинские власти рассматривают это нападение как часть стратегии российских войск по уничтожению гражданской инфраструктуры и культурных памятников в Украине.

Выгоревшая стена здания отеля. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный ракетой отель "Одесса". Фото: Новини.LIVE

Эта ночь стала одной из самых трагических для Одессы в 2023 году. Удар по морвокзалу и гостинице "Одесса" превратил в руины объекты, которые десятилетиями были визитной карточкой города. Россия целенаправленно уничтожает не только военное, но и гражданское и культурное наследие.

Напомним, мы писали, что из-за ночного обстрела Украины задерживается ряд одесских поездов. Также журналисты Новини.LIVE узнали, что одесситы хотели бы увидеть на месте разрушенной гостиницы "Одесса".