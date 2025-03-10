РФ пытается защитить Крымский мост от дронов со стороны Одесской области

Крымский мост. Фото иллюстративное: delo.ua

Керченский мост — это важный элемент логистики россиян, и когда-то ВСУ его планируют уничтожить. Чтобы помешать этому, РФ постоянно устанавливает там баржи и заграждения.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Защищают от дронов

ЗСУ сегодня получают свежую информацию из Крыма о мероприятиях по охране моста. Россия сейчас устанавливает баржи и заграждения, но ни одна защита не поможет оккупантам, уверяют военные. К тому же украинские морские дроны постоянно модернизируются чтобы уничтожать цели на полуострове. В частности, появились платформы, которые быстро доставляют беспилотники по морю.

"Они пытаются противодействовать нашим морским дронам, но и наши морские дроны они тоже меняются. И за несколько месяцев появились платформы, которые могут доставлять FPV-дроны. С платформ они вылетают на сушу и там уничтожают цели, в том числе и ЗРК", — говорит Сергей Братчук.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который шпионил за аэродромами ВСУ. А также о ночном ударе по Полтавщине.