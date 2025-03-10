РФ намагається захистити Кримський міст від дронів з боку Одещини

Знищення Кримського мосту — ЗСУ чекають на слушний момент
Керченський міст — це важливий елемент логістики росіян, тому ЗСУ його планують знищити. Аби завадити цьому, РФ постійно встановлює там баржі та загородження.
Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Захищають від дронів
ЗСУ сьогодні отримують свіжу інформацію з Криму про заходи щодо охорони мосту. Росія наразі встановлює баржі та загородження, але жоден захист не допоможе окупантам, запевняють військові. До того ж українські морські дрони постійно модернізуються аби знищувати цілі на півострові. Зокрема, з'явилися платформи, які швидко доставляють безпілотники морем.
"Вони намагаються протидіяти нашим морським дронам, але й наші морські дрони вони теж змінюються. І закілька місяців з'явились платформи, які можуть доставляти FPV-дрони. З платформ вони вилітають на суходіл і там знищують цілі, у тому числі і ЗРК", — каже Сергій Братчук.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який шпигував за аеродромами ЗСУ. А також про нічний удар по Полтавщині.
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