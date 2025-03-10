РФ намагається захистити Кримський міст від дронів з боку Одещини

Кримський міст. Фото ілюстративне: delo.ua

Керченський міст — це важливий елемент логістики росіян, тому ЗСУ його планують знищити. Аби завадити цьому, РФ постійно встановлює там баржі та загородження.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Захищають від дронів

ЗСУ сьогодні отримують свіжу інформацію з Криму про заходи щодо охорони мосту. Росія наразі встановлює баржі та загородження, але жоден захист не допоможе окупантам, запевняють військові. До того ж українські морські дрони постійно модернізуються аби знищувати цілі на півострові. Зокрема, з'явилися платформи, які швидко доставляють безпілотники морем.

"Вони намагаються протидіяти нашим морським дронам, але й наші морські дрони вони теж змінюються. І закілька місяців з'явились платформи, які можуть доставляти FPV-дрони. З платформ вони вилітають на суходіл і там знищують цілі, у тому числі і ЗРК", — каже Сергій Братчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який шпигував за аеродромами ЗСУ. А також про нічний удар по Полтавщині.