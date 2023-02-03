Одесские бойцы рассказали о 10 часовом бое

В районе Соледара и Бахмута продолжаются ожесточенные бои

Бойцы из Одесчины воюют на самых горячих точках. Иногда один бой безостановочно длится десять часов: "закипают" даже автоматы.

Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Сейчас со стороны россиян по нам "работает" артиллерия и танк, время от времени они пробуют штурмовать, но больше для вида. Несколько дней назад была атака, ну — такая себе, средняя. Теперь россияне уже не так активно здесь бегают, как луна поэтому мы немного сбавили их динамику", — рассказывает командир подразделения отдельной механизированной бригады, которая сейчас держит оборону на Бахмутском направлении Андрей.

Военный добавил, что отбивать наступления сугубо стрелковым оружием было бы тяжело, поэтому пехоту активно поддерживает "арта". Однако со стороны России также работает дальнобойная артиллерия поэтому, к сожалению, не обошлось без пострадавших с нашей стороны. Впрочем, удалось уничтожить 140 из 200 "вагнеровцев".

Бои за Бахмут

Захват Бахмута русскими войсками неизбежен. Впрочем, украинские военные смогут отступить из города во избежание неоправданно высоких потерь.

Напомним, 25 января Вооруженные силы Украины полностью покинули город Соледар в Донецкой области. Бойцы отступили из города, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Ранее журналист Foreign Policy Джек Детч сообщал, что россия присылает десятки тысяч мобилизованных на укрепление позиций в Украине. Также их направляют на штурм Бахмута.

В свою очередь, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские защитники работают на максимальное истощение российских войск у Соледара на Бахмутском направлении. Это необходимо, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.

Также Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс продолжается. Российские военные пытаются пойти в наступление, однако их ждет поражение. По его словам, Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово — общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели.

Фото АрмияInform