Одеські бійці розповіли про 10 годинний бій

В районі Соледара та Бахмута тривають запеклі бої

Бійці з Одещини воюють на найгарячіших точках. Інколи один бій без зупину триває десять годин: "закипають" навіть автомати.

Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

"Зараз з боку росіян по нас "працює" артилерія і танчик, час від часу вони пробують штурмувати, але більше для виду. Декілька днів тому була атака, ну — така собі, середненька. Тепер росіяни вже не так активно тут бігають, як місяць тому, ми трохи збавили їхню динаміку", — розповідає командир підрозділу окремої механізованої бригади, яка нині тримає оборону на Бахмутському напрямку Андрій.

Військовий додав, що відбивати наступи суто стрілецькою зброєю було б важко, тому піхоту активно підтримує "арта". Однак з боку рф також працює далекобійна артилерія, тому на жаль не обійшлось без постраждалих з нашого боку. Втім вдалось знищили 140 із 200 "вагнерівців".

Бої за Бахмут

Захоплення Бахмута російськими військами не є неминучим. Втім, українські військові зможуть відступити з міста, щоб уникнути невиправдано високих втрат.

Нагадаємо, 25 січня Збройні сили України повністю залишили місто Соледар, що в Донецькій області. Бійці відступили з міста, аби зберегти життя особового складу.

Раніше журналіст Foreign Policy Джек Детч повідомляв, що росія надсилає десятки тисяч мобілізованих на зміцнення позицій в Україні. Також їх спрямовують на штурм Бахмута.

Своєю чергою, речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку. Це потрібно, щоб навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

Також Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас триває. Російські військові намагаються піти у наступ, проте їх чекає поразка. За його словами, Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове — загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні.

Фото АрміяInform