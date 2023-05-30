"Снова блекаут?": что стало причиной обесточивания Одесчины

Отключение света. Фото: google

Сегодня часть жителей Одесской области осталась без света. Такая ситуация наблюдалась не только в Одесской области, но и по всей территории Украины из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Срабатывание автоматики повлекло за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины. В настоящее время специалисты НЭК "Укрэнерго" выясняют причины. Впрочем, уже было предоставлено разрешение на восстановление электроснабжения. Свет постепенно возвращается в дома одесситов.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте.

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня, 30 мая, в ряде улиц Одессы есть и запланированное отключение электроснабжения. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Список улиц и когда дадут свет — смотрите в материале.