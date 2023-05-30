Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сотні одеситів залишились без світла: коли відновлять електропостачання arrow

Сотні одеситів залишились без світла: коли відновлять електропостачання

30 травня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сотні одеситів залишились без світла: коли відновлять електропостачання
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 30 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 17:00

  • Академіка Глушка, 34-40, 
  • В. Симоненка, 2а, 
  • Левітана, 123б, 
  • Небесної Сотні проспект, 79-91   

Де не буде світла до 18:00

  • 1-й Кандинський провулок, 1-22, 
  • 2-й Кандинський провулок, 1-19, 
  • 2-й Рясний провулок, 2-20, 
  • 3-й Кандинський провулок, 1-18, 
  • 4-й Олександра Невського провулок, 7б, 7в, 
  • 4-й Ульянівський провулок, 1-16, 
  • 5-й Кандинського Василя провулок, 14а, 19, 
  • 5-й Ульянівський провулок, 1-19, 
  • Ванцетті, 54, Вертелецького, 47в, 
  • Д. Донського, 57, 
  • Китобійна, 48-110, 
  • Люстдорфська дорога, 91-155, 
  • О. Невського, 44а, 
  • Планетна, 26-101, 
  • Рясна, 56-91, 
  • Ульянівський провулок, 4, 15а   

Де не буде світла до 19:00

  • Армійська, 10- 14/1, 
  • Балківська, 137-141,
  • Буніна, 1- 8, В. 
  • Жуковського, 2, 4, 5, 
  • Віцеадмірала Азарова, 6-14, 
  • Деволанівський узвіз, 17, 
  • Єврейська, 2- 4а, 
  • Канатна, 26- 85,
  • Карантинна, 2, 17,
  • Картамишевська, 40, 40/1, 
  • Маріїнська, 1-6, 
  • Пироговська, 19,
  • Середня, 61, 
  • Сільськогосподарський провулок, 5, 
  • Троїцька, 32, 32/15, 
  • Французький бульвар, 11А, 
  • Шевченка проспект, 10/1- 10/9, 
  • Ямчитського, 3, 3А, 
  • Ясна, 11, 12 

Де не буде світла до 22:00

  • Віцеадмірала Жукова провулок, 2, 2/6, 4, 4/23, 
  • Преображенська, 32 

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB