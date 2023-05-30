Сотні одеситів залишились без світла: коли відновлять електропостачання

Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 30 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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4-й Ульянівський провулок, 1-16,

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Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.