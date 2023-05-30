Сотни одесситов остались без света: когда возобновят электроснабжение

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 30 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Академика Глушко, 34-40,

В. Симоненко, 2а,

Левитана, 123б,

Небесной Сотни проспект, 79-91

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1-й Кандинский переулок, 1-22,

2-й Кандинский переулок, 1-19,

2-й Обильный переулок, 2-20,

3-й Кандинский переулок, 1-18,

4-й Александра Невского переулок, 7б, 7в,

4-й Ульяновский переулок, 1-16,

5-й Кандинского Василия переулок, 14а, 19,

5-й Ульяновский переулок, 1-19,

Ванцетти, 54, Вертелецкого, 47в,

Д. Донского, 57,

Китобойная, 48-110,

Люстдорфская дорога, 91-155,

О. Невского, 44а,

Планетно, 26-101,

Обильно, 56-91,

Ульяновский переулок, 4, 15а

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Армейская, 10-14/1,

Балковская, 137-141,

Бунина, 1-8, В.

Жуковского, 2, 4, 5,

Вицеадмирала Азарова, 6-14,

Деволановский спуск, 17,

Еврейская, 2-4а,

Канатная, 26-85,

Карантинная, 2, 17,

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Мариинская, 1-6,

Пироговская, 19,

Средняя, 61,

Сельскохозяйственный переулок, 5,

Троицкая, 32, 32/15,

Французский бульвар, 11А,

Шевченко проспект, 10/1-10/9,

Ямчитского, 3, 3А,

Ясно, 11, 12

Где не будет света до 22:00

Вицеадмирала Жукова переулок, 2, 2/6, 4, 4/23,

Преображенская, 32

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.