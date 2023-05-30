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Сотни одесситов остались без света: когда возобновят электроснабжение

30 мая 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сотни одесситов остались без света: когда возобновят электроснабжение
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 30 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • Академика Глушко, 34-40,
  • В. Симоненко, 2а,
  • Левитана, 123б,
  • Небесной Сотни проспект, 79-91

Где не будет света до 18:00

  • 1-й Кандинский переулок, 1-22,
  • 2-й Кандинский переулок, 1-19,
  • 2-й Обильный переулок, 2-20,
  • 3-й Кандинский переулок, 1-18,
  • 4-й Александра Невского переулок, 7б, 7в,
  • 4-й Ульяновский переулок, 1-16,
  • 5-й Кандинского Василия переулок, 14а, 19,
  • 5-й Ульяновский переулок, 1-19,
  • Ванцетти, 54, Вертелецкого, 47в,
  • Д. Донского, 57,
  • Китобойная, 48-110,
  • Люстдорфская дорога, 91-155,
  • О. Невского, 44а,
  • Планетно, 26-101,
  • Обильно, 56-91,
  • Ульяновский переулок, 4, 15а

Где не будет света до 19:00

  • Армейская, 10-14/1,
  • Балковская, 137-141,
  • Бунина, 1-8, В.
  • Жуковского, 2, 4, 5,
  • Вицеадмирала Азарова, 6-14,
  • Деволановский спуск, 17,
  • Еврейская, 2-4а,
  • Канатная, 26-85,
  • Карантинная, 2, 17,
  • Картамышевская, 40, 40/1,
  • Мариинская, 1-6,
  • Пироговская, 19,
  • Средняя, 61,
  • Сельскохозяйственный переулок, 5,
  • Троицкая, 32, 32/15,
  • Французский бульвар, 11А,
  • Шевченко проспект, 10/1-10/9,
  • Ямчитского, 3, 3А,
  • Ясно, 11, 12

Где не будет света до 22:00

  • Вицеадмирала Жукова переулок, 2, 2/6, 4, 4/23,
  • Преображенская, 32

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

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