Сотни одесситов остались без света: когда возобновят электроснабжение
30 мая 2023 13:00
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
Сегодня, 30 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Читайте также:
Где не будет света до 17:00
- Академика Глушко, 34-40,
- В. Симоненко, 2а,
- Левитана, 123б,
- Небесной Сотни проспект, 79-91
Где не будет света до 18:00
- 1-й Кандинский переулок, 1-22,
- 2-й Кандинский переулок, 1-19,
- 2-й Обильный переулок, 2-20,
- 3-й Кандинский переулок, 1-18,
- 4-й Александра Невского переулок, 7б, 7в,
- 4-й Ульяновский переулок, 1-16,
- 5-й Кандинского Василия переулок, 14а, 19,
- 5-й Ульяновский переулок, 1-19,
- Ванцетти, 54, Вертелецкого, 47в,
- Д. Донского, 57,
- Китобойная, 48-110,
- Люстдорфская дорога, 91-155,
- О. Невского, 44а,
- Планетно, 26-101,
- Обильно, 56-91,
- Ульяновский переулок, 4, 15а
Где не будет света до 19:00
- Армейская, 10-14/1,
- Балковская, 137-141,
- Бунина, 1-8, В.
- Жуковского, 2, 4, 5,
- Вицеадмирала Азарова, 6-14,
- Деволановский спуск, 17,
- Еврейская, 2-4а,
- Канатная, 26-85,
- Карантинная, 2, 17,
- Картамышевская, 40, 40/1,
- Мариинская, 1-6,
- Пироговская, 19,
- Средняя, 61,
- Сельскохозяйственный переулок, 5,
- Троицкая, 32, 32/15,
- Французский бульвар, 11А,
- Шевченко проспект, 10/1-10/9,
- Ямчитского, 3, 3А,
- Ясно, 11, 12
Где не будет света до 22:00
- Вицеадмирала Жукова переулок, 2, 2/6, 4, 4/23,
- Преображенская, 32
Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.