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"Знову блекаут?": що стало причиною знеструмлення Одещини

30 травня 2023 15:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Знову блекаут?": що стало причиною знеструмлення Одещини
Відключення світла. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні частина мешканців Одещини залишилась без світла. Така ситуація спостерігалась не тільки в Одеській області, а й по всій території України через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Спрацювання автоматики спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України. Наразі фахівці НЕК "Укренерго" з’ясовують причини. Втім вже було надано дозвіл на відновлення електропостачання. Світло поступово повертається в будинки одеситів. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті.
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків, лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, в низці вулиць Одеси є й заплановане відключення електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Перелік вулиць та коли дадуть світло — дивіться в матеріалі

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