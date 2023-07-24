"Снова блэкауты?": почему в Одессе действуют экстренные отключения света

Специалисты ремонтируют электроподстанцию. Фото: ДТЭК

В части Киевского и Хаджибейского районов Одессы произошли экстренные отключения электроэнергии. Без света одесситы остались из-за аварийной ситуации, возникшей на одном из объектов другой энергетической компании.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

"Мы сможем вернуть свет, как только получим соответствующее распоряжение от НЭК Укрэнерго. Следите за обновлением информации на наших официальных ресурсах", — говорится в сообщении.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Отметим, одними из устройств, значительно упростивших быт и работу украинцев во время блэкаута, стали портативные электростанции EcoFlow. Новини.LIVE рассказывают, что такое EcoFlow, как портативные электростанции, помогают подготовиться к новым блэкаутам и сколько они сейчас стоят в Украине.

Постоянные блэкауты усложнили как работу, так и повседневную жизнь соотечественников. Одним из выходов из ситуации является повербанк большой емкости, который может стать незаменимым помощником, когда нет света. Как подготовиться к новым блэкаутам и сколько сейчас стоят повербанки и солнечные панели в Украине читайте в нашем материале.