Де в Одесі вимкнуть електропостачання: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Дворянська,

Дігтярна,

Старопортофранківська,

Д. Донського, 5.

Де не буде світла до 18:00

1-10а Пересипьска,

1-й Пересипський пров.,

Балтська дор.,

Долинська,

От. Головатого,

Хутірська,

Ч. Козацтва.

Де не буде світла до 19:00

Ак. Воробйова,

Геологічна,

Степова,

Троїцька.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.