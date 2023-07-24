Где в Одессе отключат электроснабжение: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июля, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

Дворянская,

Дегтярная,

Старопортофранковская,

Д. Донского, 5.

Где не будет света до 18:00

1-10а Пересыпская,

1-й Пересыпский пер.,

Балтская взр.,

Долинская,

От. Головатого,

Хуторская,

Ч.Казачество.

Где не будет света до 19:00

Ак. Воробьева,

Геологическая,

Степная,

Троицкая.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Отметим, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.