"Знову блекаути?": чому в Одесі діють екстрені відключення світла

Фахівці ремонтують електропідстанції. Фото: ДТЕК

У частині Київського та Хаджибейського районів Одеси сталися екстрені відключення електроенергії. Без світла одесити залишились через аварійну ситуація, що виникла на одному з об'єктів іншої енергетичної компанії.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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"Ми зможемо повернути світло, щойно отримаємо відповідне розпорядження від НЕК Укренерго. Слідкуйте за оновленням інформації на наших офіційних ресурсах", — йдеться в повідомленні.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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