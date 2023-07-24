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"Знову блекаути?": чому в Одесі діють екстрені відключення світла

24 липня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Знову блекаути?": чому в Одесі діють екстрені відключення світла
Фахівці ремонтують електропідстанції. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У частині Київського та Хаджибейського районів Одеси сталися екстрені відключення електроенергії. Без світла одесити залишились через аварійну ситуація, що виникла на одному з об'єктів іншої енергетичної компанії.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі. 

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"Ми зможемо повернути світло, щойно отримаємо відповідне розпорядження від НЕК Укренерго. Слідкуйте за оновленням інформації на наших офіційних ресурсах", — йдеться в повідомленні. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, одними із пристроїв, які значно спростили побут та роботу українців під час блекауту, стали портативні електростанції EcoFlow. Новини.LIVE розповідають, що таке EcoFlow, як портативні електростанції допомагають підготуватися до нових блекаутів та скільки вони зараз коштують в Україні.

Постійні блекаути ускладнили як роботу, так і повсякденне життя співвітчизників. Одним з виходів із ситуації є повербанк великої ємності, який може стати незамінним помічником, коли немає світла. Як підготовитись до нових блекаутів та скільки зараз коштують повербанки та сонячні панелі в Україні —  читайте у нашому матеріалі.

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