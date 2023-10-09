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Снова на те же грабли: житель Одесчины зарабатывал на конопле

9 октября 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали наркоторговца
Вырванные кусты конопли. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержали мужчину, который в собственном дворе выращивал наркосодержащие растения. Кусты дикой конопли преступник сушил для дальнейшей продажи и потребления.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, они уже второй раз изымают у злоумышленника кусты запрещенной травы.

Детали инцидента

50-летний житель Березовского района ранее уже отбывал наказание за наркопреступления. Однако после освобождения снова развел плантацию в собственном дворе.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта, в ходе которого на приусадебном участке обнаружили 1700 кустов конопли, а в доме и хозяйственных помещениях — разные емкости с каннабисом. Общая масса изъятого в высушенном состоянии составила более 800 грамм.

Какое наказание грозит

В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 310 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса. Ему грозит до 7 лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Житель Болградского района хранил пакеты каннабиса с целью сбыта.

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