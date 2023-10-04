На Одещині викрили наркоторговця

Вилучені пакунки з канабісом. Фото: Нацполіція

В Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Мешканець Болградського району зберігав пакунки канабісу з подальшою метою збуту.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочину

За інформацією правоохоронців, 34-річний житель одного із населених пунктів Тарутинської селищної громади організував збут канабісу дрібними партіями "із рук у руки" жителям Болградського району. Затримали горе-підприємця під час передачі чергової порції "товару".

Що знайшли під час обшуку

склянки та поліетиленові пакети з канабісом загальною вагою близько 400 грамів,

пристрій для подрібнення наркотичних засобів,

електронні ваги,

пакувальний матеріал,

інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Яке покарання загрожує

Наразі злочинцю повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні наркотиків з метою збуту. Йому загрожує ув'язнення до десяти років з конфіскацією майна. Чоловік перебуває під вартою, слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі патрульна поліція затримала підозрілого чоловіка, який зберігав заборонені речовини. Під час огляду речей він нервував та перебував у стані наркотичного сп'яніння.