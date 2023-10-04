В Одесской области разоблачили наркоторговца

Задержали "на горячем": на Одесчине разоблачили наркоторговца
В Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Житель Болградского района хранил пакеты каннабиса с целью сбыта.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали преступления
По информации правоохранителей, 34-летний житель одного из населенных пунктов Тарутинского поселкового общества организовал сбыт каннабиса мелкими партиями "из рук в руки" жителям Болградского района. Задержали горе-предпринимателя при передаче очередной порции "товара".
Что нашли во время обыска
- стаканы и полиэтиленовые пакеты с каннабисом общим весом около 400 граммов,
- устройство для измельчения наркотических средств,
- электронные весы,
- упаковочный материал,
- другие вещи, представляющие интерес для следствия.
Какое наказание грозит
Преступнику сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении наркотиков с целью сбыта. Ему грозит заключение до десяти лет с конфискацией имущества. Мужчина находится под стражей, следствие продолжается.
Напомним, в Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.