В Одесской области разоблачили наркоторговца

Удалены пакеты с каннабисом. Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Житель Болградского района хранил пакеты каннабиса с целью сбыта.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступления

По информации правоохранителей, 34-летний житель одного из населенных пунктов Тарутинского поселкового общества организовал сбыт каннабиса мелкими партиями "из рук в руки" жителям Болградского района. Задержали горе-предпринимателя при передаче очередной порции "товара".

Что нашли во время обыска

стаканы и полиэтиленовые пакеты с каннабисом общим весом около 400 граммов,

устройство для измельчения наркотических средств,

электронные весы,

упаковочный материал,

другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Какое наказание грозит

Преступнику сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении наркотиков с целью сбыта. Ему грозит заключение до десяти лет с конфискацией имущества. Мужчина находится под стражей, следствие продолжается.

Напомним, в Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.