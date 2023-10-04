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Задержали "на горячем": на Одесчине разоблачили наркоторговца

4 октября 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили наркоторговца
Удалены пакеты с каннабисом. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Житель Болградского района хранил пакеты каннабиса с целью сбыта.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступления

По информации правоохранителей, 34-летний житель одного из населенных пунктов Тарутинского поселкового общества организовал сбыт каннабиса мелкими партиями "из рук в руки" жителям Болградского района. Задержали горе-предпринимателя при передаче очередной порции "товара".

Что нашли во время обыска

  • стаканы и полиэтиленовые пакеты с каннабисом общим весом около 400 граммов,
  • устройство для измельчения наркотических средств,
  • электронные весы,
  • упаковочный материал,
  • другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Какое наказание грозит

Преступнику сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении наркотиков с целью сбыта. Ему грозит заключение до десяти лет с конфискацией имущества. Мужчина находится под стражей, следствие продолжается.

Напомним, в Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.

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