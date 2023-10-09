На Одещині затримали наркоторговця

Знову на ті ж граблі: мешканець Одещини заробляв на коноплі
В Одеській області затримали чоловіка, який у власному дворі вирощував нарковмісні рослини. Кущі диких конопель злочинець сушив для подальшого продажу та споживання.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, вони вже вдруге вилучають у зловмисника кущі забороненої трави.
Деталі інциденту
50-річний житель Березівського району раніше вже відбував покарання за наркозлочини. Проте після звільнення знову розвів плантацію у власному дворі.
Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, в ході якого на присадибній ділянці виявили 1700 кущів конопель, а у будинку та господарських приміщеннях – різні місткості з канабісом. Загальна маса вилученого у висушеному стані становила понад 800 грамів.
Яке покарання загрожує
Наразі правопорушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 310 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Мешканець Болградського району зберігав пакунки канабісу з подальшою метою збуту.