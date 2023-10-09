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Знову на ті ж граблі: мешканець Одещини заробляв на коноплі

9 жовтня 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали наркоторговця
Вирвані кущі конопель. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали чоловіка, який у власному дворі вирощував нарковмісні рослини. Кущі диких конопель злочинець сушив для подальшого продажу та споживання. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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За інформацією правоохоронців, вони вже вдруге вилучають у зловмисника кущі забороненої трави. 

Деталі інциденту

50-річний житель Березівського району раніше вже відбував покарання за наркозлочини. Проте після звільнення знову розвів плантацію у власному дворі. 

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, в ході якого на присадибній ділянці виявили 1700 кущів конопель, а у будинку та господарських приміщеннях – різні місткості з канабісом. Загальна маса вилученого у висушеному стані становила понад 800 грамів.

Яке покарання загрожує

Наразі правопорушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 310 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Мешканець Болградського району зберігав пакунки канабісу з подальшою метою збуту. 

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