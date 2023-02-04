Наступления из Приднестровья не будет, - Сергей Братчук

Из-за активизации действий на фронте роспропагандисты угрожают наступлением из Приднестровья

На России в очередной раз заговорили о замыкании так называемого сухопутного коридора с временно оккупированным Приднестровьем. Риск таких действий со стороны россиян оценивают маловероятным.

Об этом сообщил в видеообращении к одесситам Сергей Братчук.

Или быть наступления из Приднестровья

"Из Приднестровья наступления не будет. Даже если они сунутся — получат "люлей" и на этом точка. Далее — у нас стоящие впереди Херсон и Николаев. Спасибо городам-героям за выдержку и мужество. Эти факторы, которые играют за нас", — отметил Сергей Братчук и добавил, что десантирование врага в нашем регионе тоже невозможно, ведь ВСУ готовы к таким маневрам и превратят врага в пепел.

Чиновник отмечает, что операция по десантированию россиян с Черного моря возможна только при авиационной и артиллерийской поддержке. Но украинское вооружение не допустит подобных действий.

"У нас есть "Гарпуны" и "Нептуны". Крейсер "Москва" уже попробовала их на себе, поэтому нам бояться нечего", - добавляет Сергей Братчук.

Ракеты с моря

Пока известно, что Россия вывела ракетоносители с Черного моря, но угроза ракетных ударов не исчезла. Речь о боевых "Калибрах".

"Они постоянно маневрируют, меняются. В ночь мы выходили с 7 кораблями, ракетоносители пошли к пунктам назначения. Обычно это происходит после того, как 26 января, например, была очередная ракетная атака, в том числе с применением ракет "калибр". Враг сейчас производит переоснащение, пополняет боекомплект, это всем и так понятно", — рассказал в утреннем телемарафоне представитель Одесской ОВА.

Напомним, что ремонт и восстановление ЖК "Тирас", в который весной прошлого года попала ракета, на завершающем этапе. Все работы обещают завершить в течение месяца.

Также российские кафиры готовятся к возможному новому большому наступлению на территории Луганской области в феврале. О таком развитии событий может свидетельствовать увеличение обстрелов и атак по всей линии фронта.