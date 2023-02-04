Наступу з Придністров'я не буде,- Сергій Братчук

Через активізацію дій на фронті роспропагандисти погрожують наступом з Придністров’я

На росії вчергове заговорили про замикання так званого сухопутного коридору з тимчасово окупованим Придністров’ям. Ризик таких дій з боку росіян оцінюють малоймовірним.

Про це повідомив у відеозверненні до одеситів Сергій Братчук

Чи бути наступу з Придністров’я

"З Придністров’я наступу не буде. Навіть, якщо вони сунуться — отримають "люлєй" і на цьому крапка. Далі — у нас Херсон та Миколаїв, які стоять попереду. Дякуємо містам-героям за витримку та мужність. Ці фактори, які грають за нас", — зазначив Сергій Братчук та додав, що десантування ворога в нашому регіоні теж неможливе, адже ЗСУ готові до таких маневрів і перетворять ворога на попіл.

Посадовець зазначає, що операція з десантування росіян з Чорного моря можлива лише за авіаційної та артилерійської підтримки. Але українське озброєння не допустить схожих дій.

"У нас є "Гарпуни" та "Нептуни". Крейсер "Москва" вже спробувала їх на собі, тому нам боятись нічого", — додає Сергій Братчук.

Ракети з моря

Наразі відомо, що рф вивела ракетоносії з Чорного моря, але загроза ракетних ударів не зникла. Мова про бойові "Калібри".

"Вони постійно маневрують, змінюються. В ніч ми виходили з 7 кораблями, ракетоносії пішли до пунктів призначення. Зазвичай, це відбувається після того, як 26 січня, наприклад, була чергова ракетна атака, в тому числі із застосуванням ракет "калібр". Ворог зараз проводить переоснащення, поповнює боєкомплект, це всім і так зрозуміло", — розповів у ранковому телемарафоні речник Одеської ОВА.

Нагадаємо, що ремонт та відновлення ЖК "Тірас", у який навесні минулого року влучила ракета, на завершальному етапі. Всі роботи обіцяють остаточно завершити протягом місяця.

Також російські окупанти готуються до можливого нового великого наступу на території Луганської області у лютому. Про такий розвиток подій може свідчити збільшення обстрілів й атак по усій лінії фронту.