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Издевательство над животными ради контента: новые подробности скандала в одесском дельфинарии

18 апреля 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Новые подробности скандала в одесском дельфинарии
Блоггерша позирует с животными в номере отеля. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Появились новые детали скандального видео из одесской гостиницы "Немо", где блоггеры в качестве "реквизита" использовали морского котика. В развлекательном комплексе это отрицали, а зоозащитники стали на сторону животных.

Об этом в соцсетях сообщила эколог и зоозащитница Яна Титаренко.

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Она предложила животных отдать на реабилитацию волонтерам, а из помещения отеля сделать реабилитационный центр.

"Предлагаю изгнать всех этих людей, незаконно захвативших побережье, а помещение отдать под реабилитационный центр для военных и людей пострадавших от войны", — подчеркнула Титаренко.

В то же время, сотрудники гостиницы уверяют, что это не правда и никто из жителей не может самовольно забрать животное в номер.

"Наши животные прогуливаются по гостинице, но люди не могут просто так к ним приблизиться. То есть без присмотра или без разрешения тренеров подойти, погладить. Этого нельзя делать", — констатируют сотрудники гостиницы.

Добавим, что после публичной огласки блоггеры удалили компрометирующие видео со своих личных страниц, однако все равно видео путешествуют по интернету.

Напомним, что полиция зарегистрировала заявление об издевательствах над животными. Дело рассматривается, а правоохранительные органы должны посетить заведение для установки деталей.

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