Знущання з тварин задля контенту: нові подробиці скандалу в одеському дельфінарії
З'явилися нові деталі скандального відео з одеського готелю "Немо", де блогери у якості "реквізиту" використали морського котика. У розважальному комплексі це заперечили, а зоозахисники стали на бік тварин.
Про це у соцмережах повідомила екологиня та зоозахисниця Яна Тітаренко.
Вона запропонувала тварин віддати на реабілітацію волонтерам, а з приміщення готелю зробити реабілітаційний центр.
"Пропоную вигнати всіх цих людей, які незаконно захопили узбережжя, а приміщення віддати під реабілітаційний центр для військових та людей постраждалих від війни", — наголосила Тітаренко.
Водночас співробітники готелю запевняють, що це не правда і ніхто з мешканців не може самовільно забрати тварину в номер.
"Наші тварини прогулюються готелем, але люди не можуть просто так до них наблизитися. Тобто без нагляду або без дозволу тренерів підійти, погладити. Цього не можна робити", — констатують співробітники готелю.
Додамо, що після публічного розголосу блогери видалили компрометовні відео зі своїх особистих сторінок, проте все одно відео мандрують інтернетом.
Нагадаємо, що поліція зареєструвала заяву про знущання з тварин. Наразі справа розглядається, а правоохоронні органи мають відвідати заклад для встановлення деталей.