Нові подробиці скандалу в одеському дельфінарії

Блогерка позує з тваринами у номері готелю. Фото: скриншот з відео

З'явилися нові деталі скандального відео з одеського готелю "Немо", де блогери у якості "реквізиту" використали морського котика. У розважальному комплексі це заперечили, а зоозахисники стали на бік тварин.

Про це у соцмережах повідомила екологиня та зоозахисниця Яна Тітаренко.

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Вона запропонувала тварин віддати на реабілітацію волонтерам, а з приміщення готелю зробити реабілітаційний центр.

"Пропоную вигнати всіх цих людей, які незаконно захопили узбережжя, а приміщення віддати під реабілітаційний центр для військових та людей постраждалих від війни", — наголосила Тітаренко.

Водночас співробітники готелю запевняють, що це не правда і ніхто з мешканців не може самовільно забрати тварину в номер.

"Наші тварини прогулюються готелем, але люди не можуть просто так до них наблизитися. Тобто без нагляду або без дозволу тренерів підійти, погладити. Цього не можна робити", — констатують співробітники готелю.

Додамо, що після публічного розголосу блогери видалили компрометовні відео зі своїх особистих сторінок, проте все одно відео мандрують інтернетом.

Нагадаємо, що поліція зареєструвала заяву про знущання з тварин. Наразі справа розглядається, а правоохоронні органи мають відвідати заклад для встановлення деталей.