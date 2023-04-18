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Знущання з тварин задля контенту: нові подробиці скандалу в одеському дельфінарії

18 квітня 2023 14:15
- Рвачова Анастасія
Нові подробиці скандалу в одеському дельфінарії
Блогерка позує з тваринами у номері готелю. Фото: скриншот з відео
- Рвачова Анастасія

З'явилися нові деталі скандального відео з одеського готелю "Немо", де блогери у якості "реквізиту" використали морського котика. У розважальному комплексі це заперечили, а зоозахисники стали на бік тварин.

Про це у соцмережах повідомила екологиня та зоозахисниця Яна Тітаренко.

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Вона запропонувала тварин віддати на реабілітацію волонтерам, а з приміщення готелю зробити реабілітаційний центр.

"Пропоную вигнати всіх цих людей, які незаконно захопили узбережжя, а приміщення віддати під реабілітаційний центр для військових та людей постраждалих від війни", — наголосила Тітаренко. 

Водночас співробітники готелю запевняють, що це не правда і ніхто з мешканців не може самовільно забрати тварину в номер.

"Наші тварини прогулюються готелем, але люди не можуть просто так до них наблизитися. Тобто без нагляду або без дозволу тренерів підійти, погладити. Цього не можна робити", — констатують співробітники готелю.

Додамо, що після публічного розголосу блогери видалили компрометовні відео зі своїх особистих сторінок, проте все одно відео мандрують інтернетом. 

Нагадаємо, що поліція зареєструвала заяву про знущання з тварин. Наразі справа розглядається, а правоохоронні органи мають відвідати заклад для встановлення деталей. 

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