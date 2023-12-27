Разрушенные судьбы и поврежденые дома — последствия ночной атаки врага на Одесчину

Разрушенный дом в Одесском районе. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 27 декабря враг совершил очередную массированную дроновую атаку по югу Украины. В частности, значительные разрушения получил Одесский район, где сбитые БпЛА оккупантов упали на дачные дома.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте и узнали подробности ночной атаки.

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По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, в пригороде Одессы сбитый дрон упал на дачное поселение, где были повреждены здания и, к сожалению, погибли люди. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Мы продемонстрировали, что на самом деле несут за собой обломки уже сбитого дрона: они еще пылают, они могут так же наносить вред. Еще всегда в воздухе разрывается боевая часть аппарата", — сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Россияне снова меняют тактику

Кроме того, военная отметила, что враг снова пытается истощить системы ПВО таким образом, чтобы дроны невозможно было сбивать над морем. Враг делает все возможное, чтобы залетать в жилые кварталы, где не могут быть размещены установки противовоздушной обороны.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE

"Мы фиксируем такое изменение тактики врага. Они действительно пытаются прокладывать сложные траектории движения дронов для того, чтобы истощать системы противовоздушной обороны и усложнять нашу работу", — добавила спикер "Юга".

Последствия пожара Фото: Новини.LIVE

Разрушенный дом в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Люди потеряли все

Местная жительница Елена Яковлевна Куклова отметила, что ей удалось выжить, ведь в конце ноября она перебралась на зиму в город, а на дачу ездила только при необходимости.

"Все разрушено, просто ничего нет. Меня провели показать дом, но и показывать нечего было. Уничтожено все, что строилось годами", — сказала артистка филармонии.

Артистка филармонии Елена Яковлевна Куклова. Фото: Новини.LIVE

Последствия пожара дома. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, во время удара в поселении находилась целая семья местных жителей, которой удалось спастись. По словам одессита Сергея, его родные получили небольшие травмы, а жилье полностью разрушено.

"Услышали звук, взрыв — потолка нет, ничего нет. К счастью, мы успели по обломкам собственного дома выбежать на улицу", — сказал местный житель Сергей.

Выжженный дом. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный этаж дома. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ночью враг атаковал южные регионы ударными БПЛА типа Shahed-131/136 ночью 27 декабря. Оккупанты совершили две волны атак с интервалом 15 минут.

Также мы писали, что правоохранители приступили к расследованию по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в пригороде Одессы. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой погибли и травмировались люди.