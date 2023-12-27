Зруйновані долі та понівечені будинки — наслідки нічної атаки ворога на Одещину

Зруйнований будинок в Одеському районі. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 27 грудня ворог вчинив чергову масовану дронову атаку по півдню України. Зокрема, значних руйнувань зазнав Одеський район, де збиті БпЛА окупантів впали на дачні будинки.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці та дізналися усі подробиці нічної атаки.

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За словами речниці Сил оборони півдня Наталі Гуменюк, у передмісті Одеси збитий дрон впав на дачне поселення, де були пошкоджені будівлі та, на жаль, загинули люди. Наразі усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

"Ми продемонстрували, що насправді несуть за собою уламки вже збитого дрона: вони ще палають, вони можуть так само завдавати шкоди. Ще завжди у повітрі розривається бойова частина апарату", — сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни знову змінюють тактику

Крім того, військова зазначила, що ворог знову намагається виснажити системи ППО таким чином, щоб дрони неможливо було збивати над морем. Ворог робить усе можливе, аби залітати на житлові квартали, де не можуть бути розміщені установки протиповітряної оборони.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

"Ми фіксуємо таку зміну тактики ворога. Вони дійсно намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів для того, щоб виснажувати системи протиповітряної оборони і ускладнювати нашу роботу", — додала речниця "Півдня".

Наслідки пожежі. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований будинок в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Люди втратили все

Місцева мешканка Олена Яківна Куклова зазначила, що їй пощастило вижити, адже в кінці листопада вона перебралася на зиму у місто, а на дачу їздила лише за необхідності.

"Все зруйновано, просто нічого немає. Мене провели показати будинок, але й показувати нічого було. Знищено усе, що будувалося роками", — сказала артистка філармонії.

Артистка філармонії Олена Яківна Куклова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки пожежі у будинку. Фото: Новини.LIVE

Крім того, під час удару у поселенні перебувала ціла родина місцевих мешканців, якій вдалося врятуватися. За словами одесита Сергія, його рідні отримали невеличкі травми, а от житло повністю зруйноване.

"Почули звук, вибух — стелі немає, нічого немає. На щастя, ми встигли по уламках власного будинку вибігти на вулицю", — сказав місцевий мешканець Сергій.

Випалений будинок. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований поверх будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу Shahed-131/136 вночі 27 грудня. Окупанти здійснили дві хвилі атак з інтервалом 15 хвилин.

Також ми писали, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по цивільній інфраструктурі у передмісті Одеси. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої загинули та травмувалися люди.