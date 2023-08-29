ВСУ успешно отрабатывают по Кинбурнской косе

Оккупированная Кинбурнская коса. Фото: google.com

Россияне на Кинбурнской косе пытаются показать, что николаевские порты на Черном море находятся под их контролем. Однако ВСУ не дают оккупантам "расслабляться" и постоянно наносят точечные удары, уничтожая технику и личный состав врага.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Работа продолжается. Россияне пытаются показать, что они могут стрелять, но сейчас они это делают исключительно по гражданским объектам Очаковской общины", — отметил глава Николаевской ОВА.

Также Ким отметил, что оккупанты в свою очередь хотят показать свое присутствие и полный контроль за выходом в Черное море. Однако действия сил обороны доказывают обратное и врагу приходится отходить с позиций в глубокую оборону.

Обстрелы Николаевщины

За минувшие сутки враг нанес удар реактивной системой залпового огня "Град" по Очакову. В результате атаки поврежден жилой дом.

Напомним, топливо, хранившееся с начала войны в порту Николаева, передано на нужды ВСУ. Известно, что оно принадлежало куму Путина и предателю Украины Виктору Медведчуку.

Также мы писали, что россияне стараются никак не реагировать на недавнюю серию взрывов во временно оккупированном Крыму. Таким образом, они хотят показать населению их "непобедимость" и "защищенность".