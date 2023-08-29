ЗСУ успішно відпрацьовують по Кінбурнській косі

Окупована Кінбурнська коса. Фото: google.com

Росіяни на Кінбурнській косі намагаються показати, що миколаївські порти на Чорному морі під їхнім контролем. Проте ЗСУ не дають окупантам "розслаблятися" та постійно завдають точкових ударів, знищуючи техніку та особовий склад ворога.

Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"‎Робота триває. Росіяни намагаються показати, що вони можуть стріляти, але на зараз вони це роблять виключно по цивільних об'єктах Очаківської громади", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Також Кім зазначив, що окупанти своєю чергою хочуть показати свою присутність і повний контроль за виходом в Чорне море. Однак дії Сил оборони доводять зворотне і ворогу доводиться відходити з позицій в глибоку оборону

Обстріли Миколаївщини

За минулу добу ворог завдав удару реактивною системою залпового вогню "Град" по Очакову. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

Нагадаємо, паливо, яке зберігалося від початку війни в порту Миколаєва, передали на потреби ЗСУ. Відомо, що воно належало куму Путіна та зраднику України Віктору Медведчуку.

Також ми писали, що росіяни намагаються ніяк не реагувати на нещодавну серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. Таким чином вони хочуть показати населенню їхню "непереможність" та "захищеність".