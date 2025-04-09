В Одессе почтили память погибших акцией

Остановись на минуту — в Одессе почтили память погибших
Сегодня на углу улиц Нины Пестрой и Европейской в Одессе провели акцию памяти "Почти.9:00". Цель мероприятия — напомнить горожанам о ежедневной минуте молчания в честь погибших от российской агрессии.
Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.
Почтить память погибших
Десятки тысяч людей, как военных, так и гражданских, погибли от вооруженной агрессии РФ. Организаторы акции отмечают: в честь павших каждый из нас может выделить минуту в день, чтобы почтить их память.
Горожане присоединялись
К акции присоединились неравнодушные горожане, которые с помощью табличек напоминали водителям авто на дороге о минуте молчания. Люди за рулем с пониманием относились к небольшой задержке на дороге, останавливались, и выражали уважение к погибшим.
Добавим, чествование памяти объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022
"Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
"Остановись, вспомни, почти память — это действие!",— отмечают организаторы акции.
Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 8:50.
Напомним, мы уже писали о недавней акции в Париже. А также о том, сколько будет стоить демонтаж разрушенных обстрелами зданий.
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