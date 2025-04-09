В Одессе почтили память погибших акцией

Участница акции на дороге. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня на углу улиц Нины Пестрой и Европейской в Одессе провели акцию памяти "Почти.9:00". Цель мероприятия — напомнить горожанам о ежедневной минуте молчания в честь погибших от российской агрессии.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

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Почтить память погибших

Десятки тысяч людей, как военных, так и гражданских, погибли от вооруженной агрессии РФ. Организаторы акции отмечают: в честь павших каждый из нас может выделить минуту в день, чтобы почтить их память.

Минута молчания. Наталья Михайленко

60 секунд уважения. Фото: Наталья Михайленко

Горожане присоединялись

К акции присоединились неравнодушные горожане, которые с помощью табличек напоминали водителям авто на дороге о минуте молчания. Люди за рулем с пониманием относились к небольшой задержке на дороге, останавливались, и выражали уважение к погибшим.

Акция в пробке. Фото: Наталья Михайленко

Напоминают о минуте молчания. Фото: Наталья Михайленко

Добавим, чествование памяти объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022

"Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

"Остановись, вспомни, почти память — это действие!",— отмечают организаторы акции.

Девочка с табличкой. Фото: Наталья Михайленко

Участница акции. Фото: Наталья Михайленко

Акция на дороге. Фото: Наталья Михайленко

Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 8:50.

Напомним, мы уже писали о недавней акции в Париже. А также о том, сколько будет стоить демонтаж разрушенных обстрелами зданий.