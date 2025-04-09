В Одесі вшанували пам'ять загиблих акцією

Учасниця акції на дорозі. Фото: Наталя Михайленко

Сьогодні на розі вулиць Ніни Строкатої та Європейської в Одесі провели акцію пам'яті "Вшануй.9:00". Мета заходу — нагадати містянам про щоденну хвилину мовчання на честь загиблих від російської агресії.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Вшанувати пам'ять загиблих

Десятки тисяч людей, як військових, так і цивільних, загинули від збройної агресії РФ. Організатори акції наголошують: на честь полеглих кожен з нас може виділити хвилину на день, аби вшанувати їх пам'ять.

Хвилина мовчання. Фото: Наталя Михайленко

60 секунд поваги. Фото: Наталя Михайленко

Містяни доєднувалися

До акції доєдналися небайдужі містяни, які за допомогою табличок нагадували водіям авто на дорозі про хвилину мовчання. Люди за кермом із розумінням ставились до невеликої затримки на дорозі, зупинялися та виражали повагу до загиблих.

Акція у заторі. Фото: Наталя Михайленко

Нагадують про хвилину мовчання. Фото: Наталя Михайленко

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022

"Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

"Зупинись, згадай, вшануй. Пам'ять — це дія!" — наголошують організатори акції.

Дівчина з табличкою. Фото: Наталя Михайленко

Учасниця акції. Фото: Наталя Михайленко

Акція на дорозі. Фото: Наталя Михайленко

Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 8:50.

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