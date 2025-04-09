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Обстрелы Одессы — на демонтаж разрушенных зданий выделят 20 млн

9 апреля 2025 11:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
На демонтаж разрушенных обстрелом зданий в Одессе выделят 20 миллионов гривен
Последствия обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Демонтаж зданий, пострадавших от атаки "шахедов", будет стоить городскому бюджету 20 млн грн. Речь идет только об объектах недвижимости на улице Кутазакия, которые подверглись удару 22 февраля 2024 года.

Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии жилищно-коммунального хозяйства.

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Средства на восстановление

Согласно решению исполкома, городское управление жилищного хозяйства будет главным распорядителем средств на демонтаж разрушенных зданий. Работы планируют завершить до конца текущего года.

"Предлагаем добавить новое мероприятие — это выполнение работ по демонтажу и частичному демонтажу жилых зданий, на 2025 год — 20 миллионов гривен", — сказал на комиссии глава департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

Удар по дому на ул. Кутазакия

Удар дронами по жилым домам на улице Кутузакия (бывшая Ленинградская) состоялся вечером 22 февраля 2024 года. Тогда два человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице через 9 дней. Двое жильцов были ранены.

Гроші на обстріл - фото 1
Разрушенный дом. Фото: Одесская областная прокуратура
Гроші на обстріл - фото 2
Уничтоженное здание. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о том, что коммунальщикам не хватает средств на восстановление после обстрелов. А также о развитии велоинфраструктуры Одессы.

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