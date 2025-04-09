На демонтаж зруйнованих обстрілом будівель в Одесі виділять 20 мільйонів гривень

Наслідки обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Демонтаж будівель що постраждали від атаки "шахедів", коштуватиме міському бюджету 20 млн грн. Йдеться лише про об'єкти нерухомості на вулиці Кутазакія, які зазнали удару 22 лютого 2024 року.

Про це повідомили на засіданні постійної комісії житлово-комунального господарства.

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Кошти на відновлення

Відповідно до рішення виконкому, міське управління житлового господарства буде головним розпорядником коштів на демонтаж зруйнованих будівель. Роботи планують завершити до кінця поточного року.

"Пропонуємо додати новий захід — це виконання робіт з демонтажу та часткового демонтажу житлових будівель, на 2025 рік – 20 мільйонів гривень" — сказав на комісії очільник департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

Удар по будинку на вул. Кутазакія

Удар дронами по житловим будинкам на вулиці Кутузакія (колишня Ленінградська) відбувся ввечері 22 лютого 2024 року. Тоді двоє людей загинули на місці, ще одна жінка померла в лікарні через 9 днів. Двоє мешканців були поранені.

Зруйнований будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Знищена будівля. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що комунальникам бракує коштів на відновлення після обстрілів. А також про розвиток велоінфраструктури Одеси.