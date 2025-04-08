На ликвидацию последствий атак в Одессе не хватает денег

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Одесские коммунальные предприятия и ЖКС уже израсходовали запасы материалов для ликвидации последствий российских атак, которые закупали из расчета на год. По подсчетам чиновников, не хватает еще 42 миллиона гривен.

Об этом шла речь на комиссии горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

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На заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Одесского горсовета чиновники доложили, что большинство ЖКС уже потратили все средства на восстановление инфраструктуры и зданий после атак РФ. Основная часть выделенных денег пошла на ремонт окон и дверей квартир, которые пострадали.

"В прошлом году предусматривали закупку материалов на ликвидацию последствий российских прилетов. К сожалению, эти материалы достаточно быстро закончились. Вы помните, с какой периодичностью осуществлялись прилеты по инфраструктуре и по жилым домам, частным и многоквартирным. Наши коммунальные предприятия и ЖКС оперативно проводили мероприятия, и эти материалы использовались, чтобы забивать окна и двери пострадавших квартир", — сказал на комиссии глава департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

Финансирование ЖКС

Согласно озвученным данным, больше всего средств запросил ЖКС "Порто-Франковский" — 10 млн грн. "Вузовский", "Черноморский" и "Черемушки" оказались на втором месте, каждый из них просит более 6 млн грн. ЖКС "Фонтанский" нуждается в 5 млн 600 тыс. грн. "Южный" — ровно 5 миллионов. "Пересыпский" и "Хмельницкий" запросили один и два миллиона соответственно.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько средств выделят на развитие велоинфраструктуры в Одессе. А также об обновленных штрафах за неправильную парковку.