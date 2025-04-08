На ліквідацію наслідків атак в Одесі не вистачає грошей

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Одеські комунальні підприємства та ЖКС вже витратили запаси матеріалів для ліквідації наслідків російських атак, які закуповували з розрахунку на рік. За підрахунками чиновників, бракує ще 42 мільйони гривень.

Про це йшлося на комісії міськради з питань житлово-комунального господарства.

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На засіданні постійної комісії з питань ЖКГ Одеської міськради чиновники доповіли, що більшість ЖКСів вже витратили усі кошти на відновлення інфраструктури та будівель після атак РФ. Основна частина виділених грошей пішли на ремонт вікон та дверей квартир, які постраждали.

"Минулого року передбачали закупівлю матеріалів на ліквідацію наслідків російських прильотів. На жаль, ці матеріали досить швидко закінчилися, ви пам'ятаєте з якою періодичністю здійснювалися прильоти, по інфраструктурі і по житлових будинках, приватних і багатоквартирних. Наші комунальні підприємства і ЖКС оперативно проводилися заходи і ці матеріали використовувалися, щоб забивати вікна та двері постраждалих квартир", — сказав на комісії очільник департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

Фінансування ЖКС

Згідно з озвученими даними, найбільше коштів запросив ЖКС "Порто-Франківський" — 10 млн грн. "Вузовський", "Чорноморський" та "Черемушки" опинилися на другому місці, кожен з них просить понад 6 млн грн. ЖКС "Фонтанський" потребує 5 млн 600 тис. грн. "Південний" — рівно 5 мільйонів. "Пересипський" та "Хмельницький" запросили один та два мільйони відповідно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки коштів виділять на розвиток велоінфраструктури в Одесі. А також про оновлені штрафи за неправильне паркування.