Обманывал одесситов под видом работника ЖКС

Полицейская заполняет материалы дела.

Одессит нашел удостоверение сотрудника жилищно-коммунальной службы и обманывал горожан, собирая деньги за новые счетчики. Правоохранители его разоблачили, мужчине грозит до 3 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 40-летний горожанин нашел на улице удостоверение, потерянное работником одного из коммунальных сервисов и решил использовать его для собственного обогащения. Фигурант вклеил в чужой документ свою фотографию и, под предлогом планового обхода домов в Киевском районе, двинулся по квартирам одесситов. Мужчина обещал людям в течение нескольких дней заменить их электросчетчики на более современные и модифицированные, брал за это деньги, после чего исчезал и на звонки граждан не отвечал. А для большей достоверности, выписывал потерпевшим справки по техническому обслуживанию по образцу одной из энергетических компаний, которые заранее самостоятельно печатал. В течение недели таким образом подозреваемый обманул десять граждан на 38 тысяч гривен. Поняв, что стали жертвами мошенника, потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители установили и разыскали фигуранта, который, чтобы подтвердить свою личность, предъявил работникам полиции тот самый документ, который показывал потерпевшим. Следователи изъяли у мужчины бланки для справок и удостоверение работника ЖКС, а признаки его подделки подтвердили заключением эксперта. Правонарушитель в содеянном признался и объяснил, что чужие деньги потратил на собственные нужды.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении, по:

ч. 1 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, в частности совершенном повторно),

ч. 3 ст. 357 УКУ (незаконное завладение любым способом важным личным документом),

ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УКУ (подделка официального документа, который выдается предприятием, и использование его).

Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который не обновил данные. А также о военном, который подделал документ.