Ошукував одеситів під виглядом працівника ЖКС

Поліцейська заповнює матеріали справи.

Одесит знайшов посвідчення співробітника житлово-комунальної служби та ошукував містян, збираючи гроші за нові лічильники. Правоохоронці його викрили, чоловіку загрожує до 3 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 40-річний містянин знайшов на вулиці посвідчення, втрачене працівником одного з комунальних сервісів та вирішив використати його для власного збагачення. Фігурант вклеїв у чужий документ свою фотографію і, під приводом планового обходу будинків у Київському районі, рушив по квартирах одеситів. Чоловік обіцяв людям протягом декількох днів замінити їхні електролічильники на більш сучасні та модифіковані, брав за це гроші, після чого зникав та на дзвінки громадян не відповідав. А для більшої достовірності, виписував потерпілим довідки з технічного обслуговування за зразком однієї з енергетичних компаній, які заздалегідь самостійно друкував. Протягом тижня в такий спосіб підозрюваний ошукав десятьох громадян на 38 тисяч гривень. Зрозумівши, що стали жертвами шахрая, потерпілі звернулися до поліції. Правоохоронці встановили та розшукали фігуранта, який, аби підтвердити свою особу, пред’явив працівникам поліції той самий документ, який показував потерпілим. Слідчі вилучили в чоловіка бланки для довідок та посвідчення працівника ЖКС, а ознаки його підробки підтвердили висновком експерта. Правопорушник у скоєному зізнався та пояснив, що чужі гроші витратив на власні потреби.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру, за:

ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно),

ч. 3 ст. 357 ККУ (незаконне заволодіння будь-яким способом важливим особистим документом),

ч. 1 та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа, який видається підприємством, та використання його).

Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який не оновив дані. А також про військового, який підробив документ.