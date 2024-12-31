Из плена вернулись 11 жителей Одесчины

Защитники Украины из Одесской области вернулись домой. Фото: Facebook

Среди украинских пленников, которые 30 декабря в результате обмена вернулись домой, одиннадцать жителей Одесской области. В том числе защитники острова Змеиный.

Об этом сообщили в Подольской и Сафьяновской громадах, а также в сообществе "Защитники Змеиного".

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Домой вернулись пятеро пограничников, оборонявших украинский остров в первые дни полномасштабной войны. Это Дмитрий Буркан, Владимир Гутник, Николай Будко, Евгений Дьяков и Николай Пчелинский. Во вражеском плену остается еще один защитник Змеиного — Виталий Гиренко.

Среди освобожденных из российской неволи двое жителей Сафьяновской громады — Виктор Суворов из села Новая Некрасовка и Олег Мунтян из села Богатое.

Всего в канун Нового года из плена вернулись 189 украинских бойцов. Среди них 87 военнослужащих ВСУ, 43 нацгвардейца, 33 пограничника и 24 воина ВМС. Это один из самых больших обменов пленными с начала полномасштабного вторжения.

"Кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также мы вернули тех, кто попал в плен на Курщине. Многие граждане Украины находились в российском плену более двух с половиной лет. У защитников обостренные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения", — сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Напомним, Зеленский показал, как воины вернулись домой. Также в центре Одессы организовали фотовыставку и акцию в поддержку военнопленных, среди которых герои Мариуполя. На Дерибасовской собрались родственники пленных, активисты и неравнодушные горожане, чтобы напомнить обществу о важности борьбы за свободу защитников.