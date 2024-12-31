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Зустріч героїв — бійці з Одещини повернулися з полону

31 грудня 2024 10:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
З полону повернулися 11 мешканців Одещини
Захисники України з Одещини повернулися додому. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Серед українських полонених, які 30 грудня внаслідок обміну повернулися додому, одинадцять мешканців Одеської області. У тому числі захисники острова Зміїний.

Про це повідомили у Подільській та Саф'янівській громадах, а також у спільноті "Захисники Зміїного".

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Додому повернулися п'ятеро прикордонників, які обороняли український острів у перші дні повномасштабної війни. Це Дмитро Буркан, Володимир Гутник, Микола Будко, Євген Д'яков і Микола Пчелінський. У ворожому полоні залишається ще один захисник Зміїного — Віталій Гіренко.

Серед звільнених з російської неволі двоє мешканців Саф'янівської громади — Віктор Суворов із села Нова Некрасівка та Олег Мунтян із села Багате.

Загалом напередодні Нового року з полону повернулися 189 українських бійців. Серед них 87 військовослужбовців ЗСУ, 43 нацгвардійці, 33 прикордонники та 24 воїни ВМС. Це один з найбільших обмінів полоненими з початку повномасштабного вторгнення. 

"Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині. Чимало громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення", — повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, Зеленський показав, як воїни повернулися додому. Також у центрі Одеси організували фотовиставку та акцію на підтримку військовополонених, серед яких герої Маріуполя. На Дерибасівській зібралися родичі полонених, активісти та небайдужі містяни, щоб нагадати суспільству про важливість боротьби за свободу захисників.

Одеса війна Одеська область полонені військовослужбовці

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