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Строительство домов для ВПЛ на Николаевщине — денег нужно больше

23 ноября 2024 15:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Модульный городок для ВПЛ в Южноукраинске: работы идут, но денег не хватает
Модульный городок в Николаевской области. Фото: ЮжкаNews.Сity/Анна Бойко
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Южноукраинске Николаевской области продолжается строительство модульного городка для внутренне перемещенных лиц. Установлены первые дома и на полную реализацию проекта не хватает еще более двух миллионов.

Об этом в комментарии местному изданию Южка News.City сообщил директор КП ЖЭО Александр Миронюк.

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Модульный городок для ВПЛ. Фото: ЮжкаNews.Сity/Анна Бойко

Первые установленные дома

По данным издания, на данный момент установлены четыре деревянных дома из десяти, которые община получит бесплатно благодаря Ассоциации поддержки украинцев "Помощь Украине" из Швейцарии. По словам директора КП Александра Миронюка, устройство будет включать установку ограждения, скамеек, систем освещения, видеонаблюдения и подвода электричества, воды и канализации. Ориентировочная стоимость работ составляет 2,15 миллиона гривен, однако городской совет выделил лишь 150 тысяч гривен для начального этапа.

Строительство домов для ВПЛ на Николаевщине — денег нужно больше - фото 2
Первые установленные дома. Фото: ЮжкаNews.Сity/Анна Бойко

Модульные дома оборудуют влагостойким покрытием, чердаками и роллетами для защиты дверей. Входы обеспечат удобствами для людей с инвалидностью.

Кому предоставят жилье?

Предпочтение будет отводиться уязвимым категориям переселенцев: пожилым людям, одиноким матерям, лицам с инвалидностью и одиноким пенсионерам. Одной из первых семей, которая получит новое жилье, станут супруги пенсионеров из Попасной, чей дом разрушили оккупанты. В случае дальнейшего финансирования от Ассоциации планируется строительство трехкомнатных модулей для переселенцев в районе малоэтажной застройки.

Напомним, в Николаеве задержан 43-летний технический работник облтеплоэнерго, который работал на российское ФСБ и корректировал вражеские удары по городу. Также в Николаеве в отдаленные районы воду доставляют на трамваях и троллейбусах.

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