Модульне містечко для ВПО у Південноукраїнську: роботи йдуть, але грошей не вистачає

Модульне містечко на Миколаївщині. Фото: ЮжкаNews.Сity/Анна Бойко

У Південноукраїнську, що на Миколаївщині, триває будівництво модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб. Встановлено вже перші будинки та для повної реалізації проєкту не вистачає ще понад два мільйони.

Про це у коментарі місцевому виданню ЮжкаNews.Сity повідомив директор КП ЖЕО Олександр Миронюк.

Читайте також:

Модульне містечко для ВПО. Фото: ЮжкаNews.Сity/Анна Бойко

Перші встановлені будинки

За даними видання, на цей момент встановлено чотири дерев’яні будинки з десяти, які громада отримає безплатно завдяки Асоціації підтримки українців "Допомога Україні" зі Швейцарії. За словами директора КП Олександра Миронюка, облаштування включатиме встановлення огорожі, лавочок, систем освітлення, відеоспостереження та підведення електрики, води й каналізації. Орієнтовна вартість робіт становить 2,15 мільйона гривень, однак наразі міська рада виділила лише 150 тисяч гривень для початкового етапу.

Перші встановлені будинки. Фото: ЮжкаNews.Сity/Анна Бойко

Модульні будинки обладнають вологостійким покриттям, піддашками та ролетами для захисту дверей. Входи забезпечать зручностями для людей з інвалідністю.

Кому нададуть житло?

Перевага надаватиметься вразливим категоріям переселенців: літнім людям, одиноким матерям, особам з інвалідністю та самотнім пенсіонерам. Однією з перших родин, яка отримає нове житло, стане подружжя пенсіонерів із Попасної, чий будинок зруйнували окупанти. У разі подальшого фінансування від Асоціації, планується будівництво трикімнатних модулів для переселенців у районі малоповерхової забудови.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали 43-річного технічного працівника облтеплоенерго, який працював на російське ФСБ і коригував ворожі удари по місту. Також у Миколаєві у віддалені райони воду доставляють на трамваях та тролейбусах.