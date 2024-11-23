Модульне містечко для ВПО у Південноукраїнську: роботи йдуть, але грошей не вистачає

Зведення будинків для ВПО на Миколаївщині — грошей треба більше
У Південноукраїнську, що на Миколаївщині, триває будівництво модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб. Встановлено вже перші будинки та для повної реалізації проєкту не вистачає ще понад два мільйони.
Про це у коментарі місцевому виданню ЮжкаNews.Сity повідомив директор КП ЖЕО Олександр Миронюк.
Перші встановлені будинки
За даними видання, на цей момент встановлено чотири дерев’яні будинки з десяти, які громада отримає безплатно завдяки Асоціації підтримки українців "Допомога Україні" зі Швейцарії. За словами директора КП Олександра Миронюка, облаштування включатиме встановлення огорожі, лавочок, систем освітлення, відеоспостереження та підведення електрики, води й каналізації. Орієнтовна вартість робіт становить 2,15 мільйона гривень, однак наразі міська рада виділила лише 150 тисяч гривень для початкового етапу.
Модульні будинки обладнають вологостійким покриттям, піддашками та ролетами для захисту дверей. Входи забезпечать зручностями для людей з інвалідністю.
Кому нададуть житло?
Перевага надаватиметься вразливим категоріям переселенців: літнім людям, одиноким матерям, особам з інвалідністю та самотнім пенсіонерам. Однією з перших родин, яка отримає нове житло, стане подружжя пенсіонерів із Попасної, чий будинок зруйнували окупанти. У разі подальшого фінансування від Асоціації, планується будівництво трикімнатних модулів для переселенців у районі малоповерхової забудови.
Нагадаємо, у Миколаєві затримали 43-річного технічного працівника облтеплоенерго, який працював на російське ФСБ і коригував ворожі удари по місту. Також у Миколаєві у віддалені райони воду доставляють на трамваях та тролейбусах.
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