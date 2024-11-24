Суд освободил матроса от ответственности за самовольное оставление службы

Судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

Любашевский районный суд Одесской области принял решение освободить военнослужащего от уголовной ответственности за самовольный уход с места службы. Солдат добровольно вернулся на службу.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Известно, что матрос подозреваемый в совершении правонарушения по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, оставил место службы в декабре 2023 года и находился вне военной части. Позже военный добровольно обратился к стражам порядка с намерением вернуться к исполнению служебных обязанностей. Прокурор обосновал ходатайство письменным согласием командира воинской части на продолжение службы подозреваемым.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что основания для освобождения от уголовной ответственности обоснованы, поскольку подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности и выразил намерение продолжать службу. На основании определения суда военнослужащий обязан в течение 72 часов прибыть в воинскую часть для восстановления на службе.

Напомним, в Одессе суд принял решение об увольнении военнослужащего, подозреваемого в самовольном уходе с места службы. Также в Хмельницкой области мужчина проигнорировал боевую повестку, потому что не курсировали автобусы.