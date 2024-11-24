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Звільнили від відповідальності — на Одещині військовий скоїв СЗЧ

24 листопада 2024 21:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Суд звільнив матроса від відповідальності за самовільне залишення служби
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Любашівський районний суд Одеської області ухвалив рішення звільнити військовослужбовця від кримінальної відповідальності за самовільне залишення місця служби. Солдат добровільно повернувся до служби.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Відомо, що матрос, підозрюваний у скоєнні правопорушення за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України, залишив місце служби у грудні 2023 року та перебував поза межами військової частини. Пізніше військовий добровільно звернувся до правоохоронців із наміром повернутися до виконання службових обов’язків. Прокурор обґрунтував клопотання письмовою згодою командира військової частини на продовження служби підозрюваним.

Що ухвалив суд

Суд дійшов висновку, що підстави для звільнення від кримінальної відповідальності є обґрунтованими, оскільки підозрюваний раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та виявив намір продовжувати службу. На підставі ухвали суду, військовослужбовця зобов’язано протягом 72 годин прибути до військової частини для поновлення на службі.

Нагадаємо, в Одесі суд ухвалив рішення про звільнення військовослужбовця, підозрюваного у самовільному залишенні місця служби. Також у Хмельницькій області чоловік проігнорував бойову повістку, бо не курсували автобуси.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси військовослужбовці судові рішення

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