Звуки тревоги: в Одессе проверяют системы оповещения
В Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"Сегодня в течение дня будут осуществляться соответствующие меры по проверке работоспособности средств оповещения. Возможно кратковременное звучание сирен и голосовых уведомлений. Просим относиться с пониманием", — говорится в сообщении.
Где будет звучать тревога
- просп. Небесной сотни — ул. Левитана;
- ул. Колонтаевская, 58 (центральный автовокзал);
- Старосенная площадь, 1а, 2 (Автостанция "Старосинная").
Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупационные войска обстреляли Одессу. В результате обстрела есть прилет.
Отметим, минувшей ночью в некоторых областях Украины звучала сирена воздушной тревоги. Были слышны звуки взрывов в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Киевской областях. В Хмельницкой области зафиксировано попадание в здание в одной из общин области.