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Звуки тревоги: в Одессе проверяют системы оповещения

22 июня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Звуки тревоги: в Одессе проверяют системы оповещения
Сирена оповещения. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Сегодня в течение дня будут осуществляться соответствующие меры по проверке работоспособности средств оповещения. Возможно кратковременное звучание сирен и голосовых уведомлений. Просим относиться с пониманием", — говорится в сообщении.

Где будет звучать тревога

  • просп. Небесной сотни — ул. Левитана;
  • ул. Колонтаевская, 58 (центральный автовокзал);
  • Старосенная площадь, 1а, 2 (Автостанция "Старосинная").

Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупационные войска обстреляли Одессу. В результате обстрела есть прилет.

Отметим, минувшей ночью в некоторых областях Украины звучала сирена воздушной тревоги. Были слышны звуки взрывов в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Киевской областях. В Хмельницкой области зафиксировано попадание в здание в одной из общин области.

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