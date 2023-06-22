Звуки тривоги: в Одесі перевіряють системи сповіщення

Сирена сповіщення. Фото: google

В Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Сьогодні впродовж дня будуть проводитися відповідні заходи щодо перевірки працездатності засобів оповіщення. Можливе короткочасне звучання сирен та голосових сповіщень. Просимо ставитися з розумінням", — йдеться в повідомленні.

Де звучатиме тривога

просп. Небесної сотні — вул. Левітана;

вул. Колонтаївська, 58 (центральний автовокзал);

Старосінна площа, 1а, 2 (Автостанція "Старосінна").

Втім, крім тестування системи, можливе звучання й справжньої тривоги. Тож слід слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо вказано близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупаційні війська обстріляли Одесу. Внаслідок обстрілу є приліт.

Зазначимо, минулої ночі в деяких областях України звучала сирена повітряної тривоги. Були чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксовано влучання в будівлю в одній із громад області.