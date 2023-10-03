В Одессе разоблачили подростка-обидчика

Связанный в квартире пострадавший. Фото: Нацполиция

Одесские полицейские установили личность парня, связавшего собственного арендодателя. Во время выселения из квартиры подросток связал мужчину и скрылся из дома на вокзал.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Правоохранители установили, что 17-летний житель другой области приехал в Одессу в поисках работы и снял комнату у местного 51-летнего мужчины. Через несколько дней, поняв, что новая жизнь не заладилась, он решил уехать и потребовал возвращения задатка.

Одессит не возражал, но и денег у него уже не было, поэтому возникла ссора, которая переросла в выяснение отношений и взаимные обиды. Недовольный квартирант ударил мужчину, а когда тот упал, связал ему руки и ноги, привязал к батарее и, закрыв квартиру, скрылся на вокзале.

Более двух часов потерпевший находился в таком состоянии, пока соседи не услышали крики помощи и вызвали полицию. Правоохранители уволили мужчину и в тот же день установили правонарушителя и его местонахождение.

Какое наказание грозит парню

Подростка задержали и сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека. Ему грозит заключение до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержан злоумышленник, подозреваемый в умышленном повреждении имущества. Мужчина поджег автомобиль соседа из-за конфликта.