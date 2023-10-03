В Одесі викрили підлітка-кривдника

В Одесі квартирант зв'язав господаря квартири та поїхав: подробиці
Одеські поліцейські встановили особу хлопця, який зв'язав власного орендодавця. Під час виселення з квартири підліток поневолив чоловіка та втік з будинку на вокзал.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі інциденту
Правоохоронці встановили, що 17-річний житель іншої області приїхав до Одеси у пошуках роботи та винайняв кімнату у місцевого 51-річного чоловіка. За кілька днів, зрозумівши, що нове життя не залагодилось, він вирішив з’їхати та став вимагати повернення завдатку.
Одесит не заперечував, але й грошей у нього вже не було, тому виникла сварка, яка переросла у з’ясування стосунків та взаємні образи. Невдоволений квартирант вдарив чоловіка, а коли той упав — зв’язав йому руки та ноги, прив’язав до батареї і, зачинивши квартиру, втік на вокзал.
Понад 2 години потерпілий знаходився у такому стані, поки сусіди не почули крики допомоги та викликали поліцію. Правоохоронці звільнили чоловіка і того ж дня встановили правопорушника та його місцеперебування.
Яке покарання загрожує хлопцеві
Наразі підлітка затримали та повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Йому загрожує ув'язнення до трьох років. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області затримали зловмисника, якого підозрюють в умисному пошкодженні майна. Чоловік підпалив автівку сусіда через конфлікт.