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В Одесі квартирант зв'язав господаря квартири та поїхав: подробиці

3 жовтня 2023 17:18
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі викрили підлітка-кривдника
Зв'язаний у квартирі потерпілий. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські поліцейські встановили особу хлопця, який зв'язав власного орендодавця. Під час виселення з квартири підліток поневолив чоловіка та втік з будинку на вокзал. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Правоохоронці встановили, що 17-річний житель іншої області приїхав до Одеси у пошуках роботи та винайняв кімнату у місцевого 51-річного чоловіка. За кілька днів, зрозумівши, що нове життя не залагодилось, він вирішив з’їхати та став вимагати повернення завдатку.

Одесит не заперечував, але й грошей у нього вже не було, тому виникла сварка, яка переросла у з’ясування стосунків та взаємні образи. Невдоволений квартирант вдарив чоловіка, а коли той упав — зв’язав йому руки та ноги, прив’язав до батареї і, зачинивши квартиру, втік на вокзал. 

Понад 2 години потерпілий знаходився у такому стані, поки сусіди не почули крики допомоги та викликали поліцію. Правоохоронці звільнили чоловіка і того ж дня встановили правопорушника та його місцеперебування.

Яке покарання загрожує хлопцеві

Наразі підлітка затримали та повідомили про підозру  у незаконному позбавленні волі людини. Йому загрожує ув'язнення до трьох років. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали зловмисника, якого підозрюють в умисному пошкодженні майна. Чоловік підпалив автівку сусіда через конфлікт. 

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