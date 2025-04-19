Затори на трасі Одеса-Рені та черги на КПП

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Увечері 19 квітня на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися чималі затори. Велика кількість скупчення транспорту спостерігається і на пропускних пунктах в Молдову та Румунію, там черги збираються через затримку з проходженням митного контролю. Тому мандрівникам до сусідніх країн варто ретельно обирати, де саме перетнути кордон.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі сіл Великий Дальник та Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті ця ділянка позначена червоним кольором. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі вільна. Крім цього, немає й черг на проходження митного контролю.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися, але не надовго. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа.

Затори до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Нагадаємо, стратегічно важливий міст через канал Кофа, що на Одещині, вже майже готовий. Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили жовту плиску, яка мігрує з Африки.