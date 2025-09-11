Ціни на овочі та фрукти на Привозі у вересні — як змінилась вартість

Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі
Головним показником економічного благополуччя для української родини сьогодні залишається продуктовий кошик. Ціни на овочі, фрукти та м'ясо повільно, але впевнено постійно йдуть вгору — чого не скажеш про зарплати та пенсії. Щотижня вартість товару на одеських ринках змінюється, буває, що на якийсь товар вартість знижується — це сезонний чинник. Так, у середині вересня зелень саме в розквіті сезону й подекуди дешевшає, але ближче до холодів тепличний фактор традиційно додасть у вартості. М’ясо наразі тримає стабільну планку — питання лише, чи надовго.
Журналісти Новини.LIVE вирушили на Привоз, щоб перевірити, які ціни нині пропонують продавці.
Овочі на Привозі
Біля овочевих прилавків Привозу все ще панує літня яскравість: зелені кабачки, фіолетові баклажани, соковиті томати й блискучий перець створюють барвисту мозаїку. У повітрі змішалися запахи свіжої капусти та гострого часнику, а поруч викладають брокколі й цвітну капусту нового врожаю. Продавці кажуть, що перші тижні вересня завжди спокійніші, людей менше, та асортимент не бідніє. А от ціни вже більше залежать від завозу та витрат, ніж від календаря.
"На початку осені людей менше: дітей проводжають до школи, витрати йдуть в інший бік. Але заготовки тримають ринок у тонусі — беруть під зиму. По цінниках видно: щось підпускає, щось тримається, багато залежить від пального", — каже продавчиня Тетяна.
Вартість овочів:
- Картопля — 25 грн/кг
- Цибуля ріпчаста — 25 грн/кг
- Морква — 25 грн/кг
- Капуста білокачанна — 30 грн/кг
- Кабачки — 20 грн/кг
- Томати: рожеві — 65 грн/кг,
- Червоні — 55 грн/кг
- Чері жовті — 40 грн/кг
- Перець зелений — 55–75 грн/кг
- Баклажани — 40 грн/кг
- Перець гіркий: зелений — 150 грн/кг, червоний — 200 грн/кг
- Огірки: дрібні — 35 грн/кг, великі — 30 грн/кг
- Часник — 120 грн/кг
- Цвітна капуста — ≈70–100 грн/шт
- Броколі — 100 грн/кг
Фрукти та ягоди
Літні позиції ще тримаються — персик, диня, слива — але перший план поступово переходить до яблук і груш. Виноград — від бюджетного до столових солодких сортів; на полицях — лохина, полуниця, малина. Рух спокійніший, а можливі коливання цін прив’язують до витрат.
"Перші тижні вересня — людей менше: діти в школу, місто повертається в робочий ритм. Витрати ростуть, солярка дорожчає — і ринок реагує на це швидко. Торік у цей час було трохи легше по собівартості, зараз запасу менше. Тримаємося на якості й партіях, але якщо логістика підскочить — доведеться підтягувати й цінники", — розповідає продавчиня Вікторія.
Ціни на фрукти:
- Персики — 100–130 грн/кг
- Персик інжирний — 120 грн/кг
- "Манговий" — 180 грн/кг
- Слива — 30–80 грн/кг
- Виноград — 60–120 грн/кг
- Яблука — 50 грн/кг
- Груші — 50–70 грн/к
- Диня — 30 грн/кг
- Лохина — 280–300 грн/кг
- Полуниця — 220 грн/кг
- Малина — 200 грн/кг
Зелень на Привозі
Після спеки зелень "ожила": лист тримає колір і форму, базилік і м’ята пахнуть яскравіше, у салатних лотках — шпинат і рукола. Наразі це "свій" сезон, а помітні зміни очікують узимку, коли почнуться теплиці.
"Головне — щоб зелень була красива й свіжа. Влітку лист жовтів і підгоряв, тому й дорожчало. Зараз — наш період: усе з грядки, смак і вигляд інші. Узимку картина зміниться — тепличні поставки, опалення, підігрів, тож ціни підуть угору", — каже продавчиня Інна.
Ціни на зелень:
- Кріп, петрушка — 15 грн/пучок
- Зелена цибулька — 20 грн/пучок
- Базилік (фіолетовий/зелений) — 20 грн/пучок
- Шпинат — 15 грн/пучок
- Рукола — 20 грн/пучок
- М’ята десертна — 30 грн/≈100 г
- Листя салату — 30 грн/пучок
- Часник домашній — 200 грн/кг
- Перець гострий — 200 грн/кг
М’ясо на Привозі
М’ясні ряди Привозу тримають свою планку — свіжа свинина викладена великими шматками, продавці жартують із постійними клієнтами й охоче показують зріз. Тут є й лопатка, і підчеревок, і ребра, і шийка — кожен знайде щось "під свою страву". Атмосфера спокійна: говорять, що ціни поки залишаються на рівні літа, та уважно стежать за закупівлею, бо саме від неї залежить подальший рух.
"У нас загалом усе як улітку: цін не піднімали, тримаємо рівень. Але по ринку важче — купівельна спроможність просіла. І це не лише осінь: подорожчала закупка, школа на носі, війна впливає на всіх. Дивимося по поставках: якщо закупівля піде вгору — будемо коригувати, поки ж торгуємо стабільно", — каже продавчиня Тетяна.
Ціни на м'ясо:
- Задня частина — 240–250 грн/кг
- Лопатка — 220 грн/кг
- "Чалагач" — 240–250 грн/кг
- Шийка — 300–320 грн/кг
- Ребра — 240–250 грн/кг
- Підчеревок — 200–220 грн/кг
Риба та копченості
Ні для кого не секрет, що якщо захотілося червоної ікри та рибних делікатесів — йти треба до місцевої зірки Світулі, вона як ніхто інший розповість про будь-які делікатеси: копчені торти й рулети, есколар і форель. Вся продукція тут вакуумована та зберігається в холоді, завдяки цьому вдається тримати майже однакові ціни у будь-яку пору року.
"Восени замовлень побільшає — знову передаємо. У спеку цим майже не займалися. За тиждень ціна на рибку трохи підросла, але без різких рухів. Торгівля — така справа: день на день не схожий. Люди все одно беруть — їли, їдять і будуть їсти, тому тримаємо якість і вакуум", — розповідає продавчиня Світлана.
Ціни на рибу:
- Малосольна риба — 750 грн/кг
- "Тортики"/рулети (копчені/в’ялені) — 1400–1500 грн/кг
- Круасанчики з риби — 1000 грн/кг
- Есколар ("масляна") — 1000 грн/кг
- Ікра щуча — 450 грн/100 г
- Ікра червона — 700–800 грн/100 г,
- Ікра баночна — 650 грн/100 г
- Чорноморський бичок копчений — 1000 грн/кг
- Фірмовий копчений "тортик" (форель + есколар + тунець) — в межах 1400–1500 грн/кг
Попри зміну сезону й спокійніший ритм торгівлі, Привоз лишається серцем одеської буденності. Тут зустрічаються яскраві фарби овочів і фруктів, запахи спецій і свіжої зелені, тут жартують продавці й торгуються покупці. Навіть восени цей базар зберігає свою особливу атмосферу — ту, заради якої приходять не лише за продуктами, а й щоб відчути настрій міста.
