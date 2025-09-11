Відео
Головна Одеса Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі

Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 19:47
Ціни на овочі та фрукти на Привозі у вересні — як змінилась вартість
Прилавок з фруктами та овочами. Фото: Новини.LIVE

Головним показником економічного благополуччя для української родини сьогодні залишається продуктовий кошик. Ціни на овочі, фрукти та м'ясо повільно, але впевнено постійно йдуть вгору — чого не скажеш про зарплати та пенсії. Щотижня вартість товару на одеських ринках змінюється, буває, що на якийсь товар вартість знижується — це сезонний чинник. Так, у середині вересня зелень саме в розквіті сезону й подекуди дешевшає, але ближче до холодів тепличний фактор традиційно додасть у вартості. М’ясо наразі тримає стабільну планку — питання лише, чи надовго.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Привоз, щоб перевірити, які ціни нині пропонують продавці.

Читайте також:

Овочі на Привозі

Біля овочевих прилавків Привозу все ще панує літня яскравість: зелені кабачки, фіолетові баклажани, соковиті томати й блискучий перець створюють барвисту мозаїку. У повітрі змішалися запахи свіжої капусти та гострого часнику, а поруч викладають брокколі й цвітну капусту нового врожаю. Продавці кажуть, що перші тижні вересня завжди спокійніші, людей менше, та асортимент не бідніє. А от ціни вже більше залежать від завозу та витрат, ніж від календаря.

 "На початку осені людей менше: дітей проводжають до школи, витрати йдуть в інший бік. Але заготовки тримають ринок у тонусі — беруть під зиму. По цінниках видно: щось підпускає, щось тримається, багато залежить від пального", — каже продавчиня Тетяна.

Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 1
Продавчиня Тетяна про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

  • Картопля — 25 грн/кг
  • Цибуля ріпчаста — 25 грн/кг
  • Морква — 25 грн/кг
  • Капуста білокачанна — 30 грн/кг
  • Кабачки — 20 грн/кг
  • Томати: рожеві — 65 грн/кг,
  • Червоні — 55 грн/кг
  •  Чері жовті — 40 грн/кг
  • Перець зелений — 55–75 грн/кг
  • Баклажани — 40 грн/кг
  • Перець гіркий: зелений — 150 грн/кг, червоний — 200 грн/кг
  • Огірки: дрібні — 35 грн/кг, великі — 30 грн/кг
  • Часник — 120 грн/кг
  • Цвітна капуста — ≈70–100 грн/шт
  • Броколі — 100 грн/кг
Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 2
Овочі на прилавках ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди

Літні позиції ще тримаються — персик, диня, слива — але перший план поступово переходить до яблук і груш. Виноград — від бюджетного до столових солодких сортів; на полицях — лохина, полуниця, малина. Рух спокійніший, а можливі коливання цін прив’язують до витрат.

 "Перші тижні вересня — людей менше: діти в школу, місто повертається в робочий ритм. Витрати ростуть, солярка дорожчає — і ринок реагує на це швидко. Торік у цей час було трохи легше по собівартості, зараз запасу менше. Тримаємося на якості й партіях, але якщо логістика підскочить — доведеться підтягувати й цінники", — розповідає продавчиня Вікторія.

Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 3
Продавчиня Вікторія про ціни на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти:

  • Персики — 100–130 грн/кг
  •  Персик інжирний — 120 грн/кг
  •  "Манговий" — 180 грн/кг
  • Слива — 30–80 грн/кг
  • Виноград — 60–120 грн/кг
  • Яблука — 50 грн/кг
  • Груші — 50–70 грн/к
  • Диня — 30 грн/кг
  • Лохина — 280–300 грн/кг
  •  Полуниця — 220 грн/кг 
  •  Малина — 200 грн/кг
Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 4
Покупці обирають фрукти на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозі

Після спеки зелень "ожила": лист тримає колір і форму, базилік і м’ята пахнуть яскравіше, у салатних лотках — шпинат і рукола. Наразі це "свій" сезон, а помітні зміни очікують узимку, коли почнуться теплиці.

 "Головне — щоб зелень була красива й свіжа. Влітку лист жовтів і підгоряв, тому й дорожчало. Зараз — наш період: усе з грядки, смак і вигляд інші. Узимку картина зміниться — тепличні поставки, опалення, підігрів, тож ціни підуть угору", — каже продавчиня Інна.

Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 5
Продавчиня Інна розповідає про ціни на зелень. Фото: Новини.LIVE

Ціни на зелень:

  • Кріп, петрушка — 15 грн/пучок
  • Зелена цибулька — 20 грн/пучок
  • Базилік (фіолетовий/зелений) — 20 грн/пучок
  • Шпинат — 15 грн/пучок
  • Рукола — 20 грн/пучок
  • М’ята десертна — 30 грн/≈100 г
  •  Листя салату — 30 грн/пучок
  • Часник домашній — 200 грн/кг
  • Перець гострий — 200 грн/кг
Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 6
Зелень на прилавках ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

М’ясо на Привозі

М’ясні ряди Привозу тримають свою планку — свіжа свинина викладена великими шматками, продавці жартують із постійними клієнтами й охоче показують зріз. Тут є й лопатка, і підчеревок, і ребра, і шийка — кожен знайде щось "під свою страву". Атмосфера спокійна: говорять, що ціни поки залишаються на рівні літа, та уважно стежать за закупівлею, бо саме від неї залежить подальший рух.

"У нас загалом усе як улітку: цін не піднімали, тримаємо рівень. Але по ринку важче — купівельна спроможність просіла. І це не лише осінь: подорожчала закупка, школа на носі, війна впливає на всіх. Дивимося по поставках: якщо закупівля піде вгору — будемо коригувати, поки ж торгуємо стабільно", — каже продавчиня Тетяна.

Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 7
Продавчиня Тетяна про підвищення цін на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на м'ясо:

  • Задня частина  — 240–250 грн/кг
  • Лопатка — 220 грн/кг
  • "Чалагач" — 240–250 грн/кг
  • Шийка — 300–320 грн/кг
  • Ребра — 240–250 грн/кг
  • Підчеревок — 200–220 грн/кг
Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 8
М'ясні прилавки на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Риба та копченості

Ні для кого не секрет, що якщо захотілося червоної ікри та рибних делікатесів — йти треба до місцевої зірки Світулі, вона як ніхто інший розповість про будь-які делікатеси: копчені торти й рулети, есколар і форель. Вся продукція тут вакуумована та зберігається в холоді, завдяки цьому вдається тримати майже однакові ціни у будь-яку пору року.

 "Восени замовлень побільшає — знову передаємо. У спеку цим майже не займалися. За тиждень ціна на рибку трохи підросла, але без різких рухів. Торгівля — така справа: день на день не схожий. Люди все одно беруть — їли, їдять і будуть їсти, тому тримаємо якість і вакуум", — розповідає продавчиня Світлана.

Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 9
Продавчиня Світлана розповідає про "базари". Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу:

  • Малосольна риба — 750 грн/кг
  • "Тортики"/рулети (копчені/в’ялені) — 1400–1500 грн/кг
  • Круасанчики з риби — 1000 грн/кг
  • Есколар ("масляна") — 1000 грн/кг
  • Ікра щуча — 450 грн/100 г
  •  Ікра червона — 700–800 грн/100 г,
  •  Ікра баночна — 650 грн/100 г
  • Чорноморський бичок копчений — 1000 грн/кг 
  • Фірмовий копчений "тортик" (форель + есколар + тунець) — в межах 1400–1500 грн/кг
Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі - фото 10
Прилавок з копченою та солоною рибою на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Попри зміну сезону й спокійніший ритм торгівлі, Привоз лишається серцем одеської буденності. Тут зустрічаються яскраві фарби овочів і фруктів, запахи спецій і свіжої зелені, тут жартують продавці й торгуються покупці. Навіть восени цей базар зберігає свою особливу атмосферу — ту, заради якої приходять не лише за продуктами, а й щоб відчути настрій міста.

Раніше ми писали про те, яка вартість продуктів на одеському ринку "Черемушки", а також на Новому базарі.

Одеса фрукти ринок овочі ягоди м'ясо Новини Одеси риба
Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
