Ситуація на АЗС Одеси змінилася: актуальні ціни на пальне

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Ситуація на заправних станціях Одеси продовжує підносити сюрпризи для місцевих автолюбителів. Новий день приніс новини зміни в асортименті преміальних марок. Водночас середня вартість палива в регіоні демонструє тимчасове затишшя.

Новини.LIVE розповідають, скільки зараз коштує заправити авто в Одесі та що саме змінилося порівняно з учорашнім днем.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 5 серпня провідні мережі заправок встановили такі цінники:

WOG:

ДП Євро — 93.80 грн/л

ДП Mustang — 96.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UKRNAFTA:

92 — 77.90 грн/л

95 — 79.90 грн/л

95 Energy — 82.90 грн/л

ДП — 89.90 грн/л

ОККО:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

A-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — ціна вимкнена/погашена на табло

ДП Євро — 93.90 грн/л

Порівняння з цінами вчора

У порівнянні з вівторком, 4 серпня, на ринку відбулися помітні перестановки. Головною позитивною новиною стало повернення дизельного пального в мережу UKRNAFTA за ціною 89.90 грн/л (увівторок ця позиція була відсутня).

Водночас у мережі ОККО з'явилися зміни з преміальним дизелем: табло з ціною на PULLS ДП зараз вимкнене, тоді як звичайне ДП Євро продається по 93.90 грн/л. Мережа WOG зберегла свої цінники повністю ідентичними до вчорашніх показників.

Середні ціни на пальне в Одеській області

Згідно з даними моніторингу станом на 5 серпня, середня вартість пального в регіоні за добу залишилася без змін:

Бензин А-95 преміум: 84.41 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-95: 81.58 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін, 0.00%)

Дизельне паливо: 92.46 грн/л (без змін, 0.00%)

Газ автомобільний: 42.59 грн/л (без змін, 0.00%)

Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну

Зріз вартості пального серед основних операторів Одещини виглядає наступним чином:

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 95.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 90.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 93.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 41.49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 83.39 грн/л, ДП — 93.39 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.