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Ситуація в енергосистемі — графіки відключень на Одещині в суботу

27 вересня 2024 21:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла в Одесі на 28 вересня
Електрик на робочому місці. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області на суботу, 28 вересня, енергетики не обіцяють стабілізаційних відключень світла. Однак графіки знову діятимуть у разі навантаження на систему. 

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

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Повідомлення про відключення на 28 вересня. Фото: скриншот

Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. 

Відключення світла Одеса 7 вересня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК
 

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
 
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, регулятор схвалив підвищення цін на електроенергію. 

Також біля узбережжя Одеської області з'являться плавучі електростанції

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла

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