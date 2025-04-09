Скандал довкола ресторану "Дача" в Одесі — заява прокуратури

Ресторан "Дача". Фото ілюстративне: tripadvisor

Пристрасті навколо ресторану "Дача" в Одесі не вщухають. Власник Сава Лібкін заявляє про спроби рейдерського захоплення його бізнесу. Зі свого боку прокурори парирують — діють в інтересах держави та жодних інших підґрунть немає.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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Територія санаторію

Так, згідно з документами, ресторан "Дача" розташований на території Державного санаторію імені В.П. Чкалова, парк якого має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. При цьому, як запевняють у прокуратурі, власнику громадського харчування це не завадило безґрунтовно придбати майже гектар землі на цій ділянці.

Придбали безпідставно

Ще 2004 року ТОВ "Драйв-Ін" орендувало приміщення санаторію площею 195 кв.м. Через кілька років площу було збільшено до 350 кв. м. А 2018 року завдяки договору, укладеному з регіональним відділенням Фонду держмайна, компанія придбала 49% будівлі — 350 кв.м. І це, попри те, що ця будова є частиною об'єкта культурної спадщини і за законом не підпадає під приватизацію. Крім того, вся нерухомість там може перебувати виключно у власності держави. Тому Одеська обласна прокуратура внесла позов про визнання договору недійсним.

"Окремої уваги заслуговує земельна ділянка площею 0,7692 га. На цій території розташовані літній майданчик ресторану "Дача", альтанки, дитячий майданчик, зелені насадження, підпірні стінки тощо. Однак жодного правовстановлювального документа на користування землею компанія не має", — ідеться в повідомленні прокуратури.

Додамо, у лютому 2025 року санаторій ім. Чкалова звернувся до поліції із заявою про самовільне захоплення зазначеної земельної ділянки, що призвело до відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про розслідування прокуратури щодо підрядника, який привласнив кошти. А також про чиновника Київводфонду, який витратив усі гроші.